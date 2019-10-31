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Минрегион заявил, что в Украине отапливают уже более 68% жилых домов

В пятерку лидеров вошли Винницкая, Житомирская, Хмельницкая, Черкасская области и Киев.

Минрегион заявил, что в Украине отапливают уже более 68% жилых домов
Фото: depositphotos/LCalek

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что на территории страны по состоянию на утро 31 октября отапливается 75,9% объектов соцфонда (школ, детсадов, больниц и других учреждений) и 68,4% жилых домов. Об этом указано на фейсбуке ведомства. 

В пятерку лидеров по самым высоким показателям подключения к отоплению жилых домов вошли Винницкая (99,3%), Житомирская (99,7%), Хмельницкая (96,8), Черкасская (98,5%) области и город Киев (98 7%).

По показателям подключения к отоплению социального фонда лидируют Винницкая (96,0%), Закарпатская (100%), Ровенская (95,2%), Черновицкая (96,3%) и Черниговская (96,0%) области.

Фото: МинрегионФБ

Напомним, 30 октября первый замглавы НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома сообщил, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019-2020 даже без транзита газа из РФ в страны Евросоюза.

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