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​За прошедшие сутки боевики 19 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь с украинской стороны не зафиксировано. 

​За прошедшие сутки боевики 19 раз нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: Макс Левін

30 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил штаб ООС на фейсбуке.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов", - сказано в сообщении. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов: возле Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; пять раз недалеко от Водяного на Приазовье – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 13 обстрелов: 6 раз вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм; возле Зайцево – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов; неподалеку от Луганского – из стрелкового оружия; у Южного – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов; возле Новолуганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Орехового – из минометов калибра 82 мм.

Потерь нет. С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял, потерь среди украинской стороны также не зафиксировано.

Напомним, утром 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Это стало полной неожиданностью для украинской общественности, потому что штаб ООС несколько дней назад сообщал об обстреле на этом участке.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на участке разведения в Золотом "никаких обстрелов не было".

Вчера сообщалось, что командование Вооруженных сил РФ перебрасывает на временно оккупированные территории Донбасса спецназовцев и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск. Подготовкой подразделений руководят офицеры из Южного военного округа ВС РФ.

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