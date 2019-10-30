Украинка победила на фестивале пэчворка в Хьюстоне

Впервые в истории мирового пэчворка работа украинки Натальи Лашко из Каменец-Подольского победила на Международном фестивале в Хьюстоне (США).

Мастер получила высшую награду в номинации «Инновационные лоскутные техники» за квилт «... Шла к тебе, как лунная царевна» с призовым фондом в 5 тысяч долларов.

В программе соревновались мастера из сорока стран и США. Всего отличия и награды получили 101 мастерица, но только восемь из них вошли в топ лучших работ мира.

На 45-м юбилейном фестивале было представлено еще по одной работе украинских мастериц - представительниц Ассоциации мастеров лоскутного шитья Украины - Натальи Сафоновой и Миры Цой. Они еще раз заявили миру об Украине и подняли украинский пэчворк на качественно новый уровень развития и мирового признания.

Фестиваль пэчворка в Хьюстоне (США) - событие мирового масштаба, во время проведения мероприятия экспонируется более тысячи работ декоративно-прикладного искусства, и на это событие приезжают более 100 тысяч посетителей ежегодно со всего мира. Конкурсные программы фестиваля имеют призовой фонд в размере $ 97 750 и распределяются между победителями восьми категорий).