Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
Зеленский назвал три этапа на пути к возвращению Донбасса
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор
Антикоррупционный суд вынес первый обвинительный приговор
Израиль закрыл посольства по всему миру
Израиль закрыл посольства по всему миру
Друге задоволення президента: як пройшов інвестиційний форум у Маріуполі
Друге задоволення президента: як пройшов інвестиційний форум у Маріуполі
ГлавнаяОбществоЖизнь

Украинка победила на фестивале пэчворка в Хьюстоне

Мастер получила высшую награду в номинации «Инновационные лоскутные техники».

Впервые в истории мирового пэчворка работа украинки Натальи Лашко из Каменец-Подольского победила на Международном фестивале в Хьюстоне (США).

Мастер получила высшую награду в номинации «Инновационные лоскутные техники» за квилт «... Шла к тебе, как лунная царевна» с призовым фондом в 5 тысяч долларов.

В программе соревновались мастера из сорока стран и США. Всего отличия и награды получили 101 мастерица, но только восемь из них вошли в топ лучших работ мира.

На 45-м юбилейном фестивале было представлено еще по одной работе украинских мастериц - представительниц Ассоциации мастеров лоскутного шитья Украины - Натальи Сафоновой и Миры Цой. Они еще раз заявили миру об Украине и подняли украинский пэчворк на качественно новый уровень развития и мирового признания.

Фестиваль пэчворка в Хьюстоне (США) - событие мирового масштаба, во время проведения мероприятия экспонируется более тысячи работ декоративно-прикладного искусства, и на это событие приезжают более 100 тысяч посетителей ежегодно со всего мира. Конкурсные программы фестиваля имеют призовой фонд в размере $ 97 750 и распределяются между победителями восьми категорий).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также