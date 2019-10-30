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В Киеве ночью обещают заморозки до -4 градусов, днем будет до +5

Осадки не прогнозируются.

В Киеве ночью обещают заморозки до -4 градусов, днем будет до +5
Фото: sibnovosti.ru

31 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем +2…+8 градусов, в Закарпатье +5…+10 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -2…-7 градусов, днем -2…+3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+6 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, в Запорожье 0…-5 градусов, днем +3…+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов.

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