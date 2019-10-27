В понедельник в Киеве похолодает до +13 градусов

Существенных осадков не прогнозируют.

28 октября в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +8…+14 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Моршине без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +11…+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.