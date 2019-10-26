Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России".

Об этом сообщает Интерфакс.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, ранее занимавший эту должность, сообщил, что подал заявление об уходе и намерен сконцентрироваться на своей основной работе.

"Совет проголосовал, чтобы Дмитрий Киселев заменил меня (...) Дмитрий Константинович Киселев сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, (да и) сами понимаете его возможности на телевидении", - сказал Титов на всероссийском форуме виноделов в Массандре.

Напомним, что Киселеву принадлежит винодельческое предприятие Cock t`est belle (читается как Коктебель) в оккупированном Россией Крыму.

Название проекта - Cock t`est belle - совпадает с названием поместья, которое Киселев построил в районе Коктебеля в 2005 году.