В воскресенье в Киеве до +17 градусов

Осадков не прогнозируют.

27 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+21 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.