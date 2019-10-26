Кучма о "формуле Штайнмайера": Это вообще "сдать нас с потрохами"
Кучма о "формуле Штайнмайера": Это вообще "сдать нас с потрохами"
Порошенко противостоит не отдельный заявитель или правоохранительная структура, а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат
Порошенко противостоит не отдельный заявитель или правоохранительная структура, а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
Реформа прокуратури: туманне майбутнє
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
В Волынской области зафиксировали случай полиомиелита у двухлетнего ребенка
​Поматросили и бросили
​Поматросили и бросили
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, другой участник перестрелки взорвал себя гранатой
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, другой участник перестрелки взорвал себя гранатой
Заммэра Днепра задержан в харьковском аэропорту
Заммэра Днепра задержан в харьковском аэропорту
Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбітна, але досяжна»
Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбітна, але досяжна»
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Черноморске сожгли автомобиль таможенника

По данным СМИ, сгорел дорогостоящий единственный на Одесской таможни рентгеновский сканер проверки грузов.

В Черноморске сожгли автомобиль таможенника
Фото: https://od.npu.gov.ua

В Одесской области в пятницу, 25 октября, подожгли автомобиль чиновника таможенного поста "Черноморский". Об этом сообщили в Нацполиции области.

По данным местного издания "048", сгоревший автомобиль принадлежит начальнику отдела оформления таможенного поста "Черноморский" Вячеславу Харченко.

"Неизвестный мужчина поджег автомобиль Subaru, который был запаркованный вблизи транспортно-экспедиционной компании Ильичевсквнештранс", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как неизвестный подходит к автомобилю и поливает его неизвестным веществом, после чего поджигает и убегает.

"Цензор.нет" пишет, что пламя перекинулось на соседний автофургон, в котором находился единственный на Одесской таможни рентгеновский сканер проверки грузов.

Напомним, в Херсонской области подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов. Неизвестные забросали крышу дома бутылками с зажигательной смесью.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также