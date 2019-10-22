Госгеокадастр уволил руководителей управлений в Одесской и Закарпатской областях, - Гончарук

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра уволила руководителей главных управлений службы в Одесской и Закарпатской областях. Руководитель главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмила Приходько отстранена от исполнения обязанностей.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Продолжаем избавляться от токсичных людей в госорганах! Госгеокадастр в Киевской области - это клондайк для схематозников и всех нечестных чиновников. На эту область приходит больше всего жалоб от граждан о неправомерных действиях со стороны руководства", - написал премьер на своей странице в фейсбуке.

По его словам, по состоянию на текущий момент отстранены уже 12 руководителей областных управлений Госслужбы геодезии. Еще в двух областях - Одесской и Закарпатской - руководителей главных управлений уволили.

"Это те области, по которым уже работают правоохранительные органы. Виновные понесут ответственность перед законом", - добавил Гончарук.

"В ближайшее время на конкурсе выберем честных и эффективных менеджеров как в центральное управление Госкадастра, так и в его региональные ячейки", - пообещал премьер-министр.

Напомним, в начале сентября президент Владимир Зеленский приказал поменять людей в шести госорганах, в том числе Госгеокадастре.