​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина

А 2018 году Роксолана Пидласая получала доходы и как предприниматель, и как советник министра.

Автор законов о новых правилах для малого бизнеса, депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласая связана с фирмой, разрабатывающей программное обеспечение для кассовых аппаратов

Об этом сообщила у себя в фейсбуке депутат Нина Южанина.

"Обратила внимание на сообщение Борислава Березы о странном стечении обстоятельств, по которым одна из идейных вдохновительниц и авторов законопроектов о РРО и кэшбеке Роксолана Пидласая в прошлом получала средства от структуры, которая занимается разработкой программного обеспечения для кассовых аппаратов. Сама госпожа Пидласая, создавая недавно межфракционное депутатское объединение "За ФОП", отметила, что в прошлом была ФОПом. В то же время на сайте Верховной Рады содержится следующая информация о предыдущем месте работы госпожи Пидласой: "советник министра, министерство экономического развития и торговли Украины ", - написала Южанина.

Она добавила, что несмотря на достаточно юный возраст "реформатора", вряд ли она успела много где поработать.

"Поэтому я попыталась разобраться в достоверности этих противоречивых данных. Действительно, судя по декларации госпожа Пидласой, в 2018 году она получала доходы и как предприниматель, и как советник министра экономического развития и торговли Украины. На сайте же МЭРТа указано, что советником министра она была назначена в декабре 2017 года. Какой же предпринимательской деятельностью параллельно занимался этот человек?... Но дело не в виде деятельности. Фактически в 2018 году госпожа Пидласая сидела на двух стульях будучи и ФЛПОм, и работником министерства ", - говорится добавила Южанина.

Южанина подчеркнула, что это не запрещено, ведь работников патронатных служб, к которым относятся советники министров, вывели из-под действия Закона "О государственной службе" еще в 2016 году. То есть все ограничения, которые распространяются на госслужащих, в том числе занятие предпринимательской деятельностью, таких работников не касаются.

"А вот моральная сторона дела вызывает вопросы. Один из них - относительно интересной связи между работой в пользу разработчиков ПО для кассовых аппаратов и законотворческой деятельностью народного депутата - уже озвучил мой коллега Борислав Береза. Второе: как можно было, несмотря на этот факт, декларировать намерение - преодоление схем, участником которой была сама?", - добавила депутат.

Напомним, в сентябре Рада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты. Требование вступает в силу с 2021 года, кроме рисковых отраслей.