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Комитет Рады по деоккупации вместе с Сивохо начал пятидневное выездное заседание на Донбассе

Депутаты решили лично побывать в зоне боевых действий.

Фото: kompravlud.rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады по правам человек, деоккуппации и реинтеграции начал пятидневное выездное заседание на Донбассе. В его работе принимает участие новый советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

Об этом говорится на сайте комитета и в фейсбуке Сивохо.

"Впервые в истории украинского парламента выездное заседание продлится пять дней. Все это время комитет будет работать в Донецкой и Луганской областях. Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Вместо этого побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в «серой» зоне", - заявил глава комитета Дмитрий Лубинец.

Фото: kompravlud.rada.gov.ua

По его словам, такой формат заседания позволит членам комитета лично увидеть все стороны жизни людей.

Фото: kompravlud.rada.gov.ua

В первый день выездного заседания члены комитета и Сивохо побывали, в частности, на КПВВ "Новотроицкое".

"Общение - слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное - с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона", - написал Сивохо.

Фото: facebook.com/sivokho

Фото: facebook.com/sivokho

Напомним, 18 октября бывший КВН-щик, шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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