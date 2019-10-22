Украина предложила Бразилии перезапустить совместный космический проект

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару перезапуск совместного космического проекта.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Встреча Зеленского и Болсонару состоялась в Токио, куда лидеры прилетели на церемонию интронизации императора Японии.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Японию обсудил ряд экономических вопросов и инициатив с бразильским коллегой Жаиром Болсонару... Во время встречи также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара", - говорится в сообщении.

В 2003 году Украина и Бразилия заключили договор о долгосрочном сотрудничестве по проекту строительства космодрома "Алькантара", расположенного на побережье Атлантического океана. Бразильцы взяли на себя создание инфраструктуры пускового комплекса. В свою очередь, Украина обязалась разработать для космодрома новую ракету-носитель, а также спутники нового поколения. Первый запуск украинской ракеты-носителя "Циклон-4" планировался на конец 2014 года, но так и не состоялся.

За прошедшие более чем десять лет с момента подписания договора с Бразилией, в Украине за кредитные средства была создана новая ракета-носитель "Циклон-4", а также построен в Днепропетровске заводской комплекс "Сухой старт" для испытаний ракет-носителей "Циклон-4" перед их отправкой в Бразилию. Активные работы по сооружению наземного комплекса "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара начались только в 2011 году и велись весь 2012 год. С марта 2013 года, в результате прекращения финансирования со стороны Бразилии, строительные работы на наземном комплексе "Циклон-4" были остановлены и с тех пор не возобновлялись. В 2012-2014 гг. Украина отправила в Бразилию морским путем три партии технологического оборудования наземного комплекса, созданного собственными силами. Сами ракеты-носители "Циклон-4" в Бразилию не отправлялись.

В 2015 году послу Украины в Бразилии была вручена нота Министерства иностранных дел о денонсации договора о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4". Согласно условиям соглашения, Украина имела право в течение года подать возражение на односторонний выход Бразили из проекта, но этого сделано не было.

В результате 16 июля 2016 года украино-бразильский договор по проекту "Циклон-4", подписанный в 2003 году, потерял силу. В ходе разговора стороны отметили взаимную заинтересованность в расширении товарооборота.

"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии... У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно", - сказал Зеленский.

Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в 2020 году.