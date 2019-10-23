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​В Киеве задержали мошенника, который за $150 тыс. "продавал" связи в Офисе президента

Мужчина вымогал деньги у кандидата на пост главы одной из РГА Киевской области и получил €30 тыс.

​В Киеве задержали мошенника, который за $150 тыс. "продавал" связи в Офисе президента
Фото: president.gov.ua

В Киеве задержали мужчину, который вымогал деньги у кандидата на пост главы одной из районных администраций Киевской области, убедив его, что имеет "связи" в Офисе президента.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По версии следствия, мужчина путем обмана, "а именно созданием впечатления у кандидата на должность председателя одного из районных администраций Киевской области (проект LIFT) о наличии связей в Офисе президента Украины", пытался завладеть суммой $150 тыс.

Мошенник был задержан во время получения части денег - в сумме около €30 тыс. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Фото: president.gov.ua

В Офисе президента прокомментировали задержание.

"Времена, когда вопросы решались с помощью взяток, прошли. Проект LIFT направлен на честный и прозрачный отбор специалистов, которые хотят менять страну. Любые злоупотребления на этом проекте недопустимы, виновные будут наказаны в соответствии с законом", - заявил первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов.

Напомним, ранее СБУ разоблачила мошенника, который представлялся сотрудником спецслужбы и вымогал деньги.

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