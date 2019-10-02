Экс-нардепу, присвоевшему здание на Банковой, объявили подозрение в мошенничестве

Прокуратура города Киева объявила подозрение в присвоении государственного помещения на улице Банковой адвокату, бывшему народному депутату Антону Ружицкому.

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

"Столичная прокуратура сообщила о подозрении адвокату, задержанному 1 октября 2019 года при попытке незаконно продать помещение на ул. Банковой, которое является объектом государственной формы собственности, стоимостью почти 5 млн грн", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в фейсбуке написала, что задержанный - бывший народный депутат Украины 4 и 5 созывов.

Согласно сообщению, подозреваемый совместно с другими участниками преступной схемы, используя анкетные данные умершей в 2002 году женщины, от ее имени продал помещение на улице Банковой, которое находится на балансе Государственного управления делами и является госсобственностью, в пользу подставного физического лица.

Сейчас задержанному, 1952 г. р., сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (незаконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

Антон Ружицкий был депутатом Верховной Рады в 2005-2007 гг. от блока Виктора Ющенко "Наша Украина". До этого - депутатом Львовского облсовета, главой комиссии по депутатской деятельности, законности, самоуправления и связей облсовета. В 1970-80 гг. работал на разных должностях во львовской милиции.