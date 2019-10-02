"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
ГлавнаяПолитика

Тернопольский облсовет осудил согласование "формулы Штайнмайера"

Депутаты призвали органы местного самоуправления "выражать свои протесты против начала капитуляции".

Тернопольский облсовет осудил согласование "формулы Штайнмайера"
Фото: te-rada.org

Тернопольский областной совет на внеочередном заседании 2 октября принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству государства,в котором выразил свое возмущение согласованием в Минске так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом информирует пресс-служба облсовета.

"Мы, депутаты Тернопольского областного совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" разменять перспективы Украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что снова сделает Украину частью России", - говорится в обращении.

Депутаты призвали органы местного самоуправления Тернопольской области "выражать свои протесты против начала капитуляции".

"Подтверждаем готовность Тернопольского областного совета и обращаемся к Ассоциации городов Украины с предложением провести внеочередные сессии, на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады Украины", - говорится в документе, принятом за основу.

Кроме того, депутаты облсовета приняли обращение к Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабмину и Службе безопасности о недопустимости отвода сил и средств ВСУ и других правоохранительных органов от линии разграничения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что против "формулы Штайнмайера" выступил Львовский облсовет.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

Против реализации выступил ряд украинских политсил, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также