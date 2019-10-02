Тернопольский облсовет осудил согласование "формулы Штайнмайера"

Депутаты призвали органы местного самоуправления "выражать свои протесты против начала капитуляции".

Тернопольский областной совет на внеочередном заседании 2 октября принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководству государства,в котором выразил свое возмущение согласованием в Минске так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом информирует пресс-служба облсовета.

"Мы, депутаты Тернопольского областного совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" разменять перспективы Украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что снова сделает Украину частью России", - говорится в обращении.

Депутаты призвали органы местного самоуправления Тернопольской области "выражать свои протесты против начала капитуляции".

"Подтверждаем готовность Тернопольского областного совета и обращаемся к Ассоциации городов Украины с предложением провести внеочередные сессии, на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады Украины", - говорится в документе, принятом за основу.

Кроме того, депутаты облсовета приняли обращение к Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, Кабмину и Службе безопасности о недопустимости отвода сил и средств ВСУ и других правоохранительных органов от линии разграничения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что против "формулы Штайнмайера" выступил Львовский облсовет.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

Против реализации выступил ряд украинских политсил, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.