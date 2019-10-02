Зеленский определил приоритеты комиссии по правовой реформе

Президент Владимир Зеленский обозначил основные направления работы Комиссии по вопросам правовой реформы.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Законопроекты, недавно принятые Верховной Радой, перезапускают очень важные глобальные процессы в нашем государстве. Сейчас время для более системных и основательных шагов в законодательной сфере Украины", - сказал Зеленский, открывая заседание.

Он подчеркнул, что, среди прочего, Комиссия должна сосредоточиться на продолжении конституционной реформы в части децентрализации.

"В частности, это - конституционный фундамент для децентрализации. Его отсутствие затрудняет реформу местного самоуправления. Существует неопределенный статус и полномочия территориальных громад, нет возможности реформировать власть на уровне районов и областей. В этих вопросах ориентирами для нас должны быть Европейская хартия местного самоуправления и лучший мировой опыт", - сказал президент.

Фото: president.gov.ua

Он также отметил, что Комиссия должна разработать изменения в раздел Основного Закона о правах человека.

"Граждане должны иметь права, позволяющие им принимать решения на местном уровне. Имею в виду, в частности, плебисциты, а также право участия граждан в принятии решений на национальном уровне", - сказал президент.

Еще одним приоритетом работы Комиссии Зеленский назвал правовые вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий. Для этого, по его словам, нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира. "Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", - пояснил Зеленский.

Также он заявил о необходимости стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения.

"Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, - а в некоторых случаях и освобождение от нее - за сотрудничество с оккупационными властями", - отметил Зеленский.

Также Комиссия должна пересмотреть подход к проведению судебной реформы, ведь пребывание значительной части судей в "подвешенном" состоянии при неэффективных процедурах квалификационного оценивания - неприемлемо. Президент считает, что ручное управление судами необходимо ликвидировать как явление, и в то же время нужно восстановить доверие к украинскому суду.

Еще одно направление работы Комиссии - законодательные наработки реформы Службы безопасности Украины. "А именно – лишение СБУ компетенции по противодействию криминальным правонарушениям в сфере экономики, коррупции и контрабанды, а также контрразведывательной защиты экономических интересов государства, что не соответствует европейским традициям", - отметил Зеленский.

Кроме того, Комиссия должна предложить идеи для реформы прокуратуры в части внедрения эффективных механизмов для координации роли Офиса Генерального прокурора, согласованных действий органов власти, процессуальной самостоятельности и независимости прокуроров.

Также среди задач Комиссии - разработка инициатив для дальнейшей гуманизации уголовно-процессуального законодательства, внедрения эффективных и экономичных процедур расследования и судебного рассмотрения производств.

Напомним, в июне 2019 года Зеленский создал Комиссию по правовой реформе вместо Совета судебной реформы и Конституционной комиссии.

Судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.