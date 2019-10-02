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ИФ: Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко

Под угрозой еще ряд нынешних и бывших депутатов.

ИФ: Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко
Фото: Lb.ua

Генеральная прокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Украины, депутату Верховной Рады Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

Об этом заявило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в ГПУ.

"Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов", - сказал собеседник агентства в среду.

При этом он не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.

Для привлечения нардепов к ответственности пока что необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

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