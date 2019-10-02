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Две трети украинцев не смогли оценить "формулу Штайнмайера"

Заморозка конфликта - самый популярный вариант среди украинцев.

Две трети украинцев не смогли оценить "формулу Штайнмайера"
Фото: twitter.com/BelarusMFA

Две трети украинцев не смогли оценить "формулу Штайнмайера", которую Украина согласовала 1 октября в рамках мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", который проводился 21-25 сентября. Были опрошены 2000 респондентов, исследование проводилось в виде формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

На вопрос "Насколько вы поддерживаете инициативу мирного урегулирования, известную как формула Штайнмайера" затруднились ответить 60% респондентов.

23% заявили, что не поддерживают ее, 18% - что поддерживают.

В то же время проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над всей оккупированной территорией поддерживают 53%, не поддерживают - 19%.

Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов под контролем ОБСЕ поддерживают 43% опрошенных, не поддерживают - 27%.

34%  участников опроса поддержали прекращение военных действий на условии замораживания конфликта, 23% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины, столько же выступили за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе, еще 6% - за отделение этих территорий от Украины.

С 2017 года эти показатели почти не меняются.

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