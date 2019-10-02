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Стали известны кандидаты "Слуги народа" в новый состав ЦИК

"Слуга народа" предложила 18 человек, остальные - по одному-двум.

Стали известны кандидаты "Слуги народа" в новый состав ЦИК

Гражданская сеть "Опора" обнародовала список всех кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии, предложенных фракциями.

Их имена были получены в Офисе президента, говорится на сайте организации.

Президентская фракция "Слуги народа" предложила Владимиру Зеленскому рассмотреть такие кандидатуры: 

  1. Боярчук Оксану Борисовну;
  2. Волошина Юрия Алексеевича;
  3. Гатауллину Елену Аухатовну;
  4. Гетьмана Евгения Анатолиевича;
  5. Греня Виталия Вячеславовича;
  6. Диденко Олега Николаевича;
  7. Евстигнеева Андрея Сергеевича;
  8. Ефремову Ирину Алексеевну;
  9. Каминскую Наталью Васильевну;
  10. Кармазь Александру Александровну;
  11. Квашу Оксану Александровну;
  12. Любченко Павла Николаевича;
  13. Махницкую Екатерину Григорьевну;
  14. Орлова Валентина Валентиновича;
  15. Перепелюка Владимира Григорьевича;
  16. Плукаря Виталия Владимировича;
  17. Постивого Сергея Александровича;
  18. Фрицкого Юрия Олеговича.

Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкая и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.

Пророссийская фракция "ОПЗЖ" предложила в ЦИК Сергея Дубовика и Юрия Мирошниченко.

Кандидатами от "Европейской солидарности" стали Александр Черненко и Юрий Буглак, от "Батькивщины" - Жанна Усенко-Черная и Виктория Глущенко, от "Голоса" - Андрей Гевко.

Новый состав ЦИК должен быть назначен Верховной Радой по представлению президента Владимира Зеленского. В нем должны быть учтены предложения депутатских фракций и групп.

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе. В тот же день Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию, несмотря на то, что большинство ее членов были назначены менее года назад.

1 октября в Минске был согласован текст "формулы Штайнмайера", которая может открыть путь к проведению выборов на Донбассе.

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