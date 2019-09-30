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КИУ назвал "Слуг народа", которые больше всех пропустили голосований в Раде

В целом, чаще всего игнорировали голосования Рады депутаты ОПЗЖ.

КИУ назвал "Слуг народа", которые больше всех пропустили голосований в Раде
Фото: facebook/Слуга Народу

Комитет избирателей Украины назвал депутатов "Слуги Народа", которые больше всех пропустили голосований в Верховной Раде. Об этом КИУ сообщает у себя на фейсбуке.

В течение сентября в среднем голосовало 88% депутатов СН.

"Среди фракций и групп ВР чаще всего принимали участие в голосованиях (нажимали "за", "против" или "воздержался") депутаты "Слуги народа". В течение сентября в среднем голосовали 88% депутатов СН. Однако во фракции "Слуга народа" есть ряд депутатов, которые чаще других игнорировали голосования Рады. Так, 13 депутатов пропустили треть и больше голосований Рады", - сказано в сообщении.

Депутаты Александр Дубинский и Дмитрий Гурин приняли участие лишь в 35% голосований парламента, Эдуард Прощук – в 52%, Юрий Заславский – в 55%, Ольга Василевская-Смаглюк – в 60%, Александр Ткаченко – в 61%, Ирина Верещук – в 66%, Анна Бондарь – в 67%, Михаил Радуцкий – в 67%, Николай Галушко – в 67%, Олег Дунда – в 68%, Анастасия Красносельская – в 69%, Давид Арахамия – в 70% голосований.

Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.

Данные относительно голосований других фракций, являются следующими: у "Голоса" - в среднем голосовало 79% депутатов, "Европейской солидарности" - 71%, "Батькивщина" - 48%, ОПЗЖ - 46%. Из этого следует, что чаще всего игнорировали голосования Рады депутаты ОПЗЖ.

Всего в сентябре было проведено 373 голосования Верховной Рады.

Напомним, 20 сентября сообщалось, что "Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект №1009 о разрешении обысков нардепов.

Во время рассмотрения законопроекта №1009 об отмене "правок Лозового" во втором чтении завершилось скандалом. Когда на табло появились провальные 196 голосов при минимально необходимых 226, спикер Дмитрий Разумков остановил голосование. После споров в зале законопроект был отправлен на повторное второе чтение.

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