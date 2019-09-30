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Кабмин уволил главу Госаудита, обвиняемую в коррупционном преступлении

Чиновница более полутора лет выполняла обязанности, будучи под подозрением.

Кабмин уволил главу Госаудита, обвиняемую в коррупционном преступлении
Фото: Владислав Мусиенко

Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье уволил главу Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову, которая обвиняется в коррупционном преступлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Обвинительный акт против Гавриловой был передан в суд еще весной 2018 года, но все это время она оставалась на своей должности.

По версии следствия, Гаврилова в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

Кроме того, в НАБУ считают, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновница прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Гаврилова обвинялась по ч.3 ст.368-2 (эта статья отменена по решению Конституционного суда) и ст.366-1 Уголовного кодекса.

Несмотря на уголовное дело, Гаривлова остается на должности.

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