Двоих фигурантов первого «дела Хизб ут-Тахрир» поместили в штрафной изолятор, - адвокат

Они не выходят на связь с 24 сентября.

Двоих фигурантов первой бахчисарайской группы, обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир", Энвера Мамутова и Ремзи Меметова, поместили в штрафной изолятор ШИЗО. Об этом сообщил адвокат Рустем Кямилев, передает сайт "Крым.Реалии".

“Энвер и Ремзи с 24 сентября не выходят на связь. Когда человек уже этапирован в колонию, он имеет возможность позвонить своей семье, связаться с родственниками. Уже пять дней они не выходят на связь. С огромной вероятностью могу сказать, что, скорее всего, они находятся в штрафном изоляторе», – рассказал адвокат.

Рустем Кямилев ранее сообщал о том, что Энвер Мамутов и Ремзи Меметов, уже этапированы в колонию №11 в Ставропольском крае.

Напомним, в мае 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

В декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Энвера Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам колонии строгого режима.

Ни один из фигурантов своей вины не признал.

Ранее сообщалось, что фигурант второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиль Гафаров находится в критическом состоянии из-за хронического заболевания почек.