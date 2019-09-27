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Российские силовики провели обыск в доме и кафе крымскотатарского активиста Ильвера Аметова

Это уже девятое перативно-розыскное мероприятие в заведении в этом году.

Российские силовики провели обыск в доме и кафе крымскотатарского активиста Ильвера Аметова
Фото: Эскендер Ганиев

В городе Судак в оккупированном Крыму российские силовики провели обыск в доме и кафе крымскотатарского активиста Ильвера Аметова. Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий. 

"В заведении, принадлежащем Ильверу Аметову, осуществлялась внеплановая проверка по обороту, реализации, хранению товаров, не соответствующих требованиям, - рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов. - Это было оперативно-разыскное мероприятие, осмотр в рамках доследственной проверки по подозрению в совершении преступления предусмотренные статьей 280, 282.1, 282.2 и 238 УК РФ. По сути уголовного дела нет, но есть проверка. Из практики - все обыски которые проводили сотрудники ЦПЭ - все проводились в рамках подобных проверок, - добавил адвокат Назим Шейхмамбетов".

Владелец кафе, Ильвер Аметов, говорит, что это уже девятое оперативно-розыскное мероприятие в заведении в этом году.

"Сначала они зашли ко мне домой и изъяли несколько экспонатов из моего домашнего музея: наган тридцатых годов, штык-ножи, оружие времён Великой отечественной войны, - говорит Аметов. - Я уголок хотел сделать, в музее оно все ржавое, негодное. Потом мы поехали в кафе, приезжаю, а они уже здесь обыск проводят. Перевернули все, забрали несколько бутылок алкоголя. У нас в кафе сегодня планировалось закрытие сезона, хотели с персоналом отпраздновать. Вот, отпраздновали".

По словам Аметова, сотрудники ФСБ составили протокол изъятия и ушли: "Подписывать документы я отказался". Помимо товара и экспонатов, у Ильвера Аметова изъяли его удостоверение члена Меджлиса крымскотатарского народа, а также удостоверение члена Меджлиса Сервера Бальбека - дяди депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека на экспертизу.

Эбазер Пинхас , Крым
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