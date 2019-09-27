Они будут нести службу в местах проживания и паломничества хасидов.

В Умань прибыл отряд полицейских из Израиля, которые совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий провел полицейским инструктаж и отметил "необходимость качественного несения службы, соблюдении законности, правил безопасности и вежливого и отношения к гражданам".

По окончании инструктажа полицейские отбыли по местам несения службы.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, хасиды всего мира будут встречать Новый год по иудейскому календарю в период с 29 сентября по 1 октября. Ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования дней Рош ха-Шана будут проходить на могиле цадика Нахмана в Умани и в помещении местной синагоги.

В этом году в Умани ожидают до 40 тысяч паломников.