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В Умани на иудейский Новый год ожидают до 40 тысяч паломников

Рош ха-Шана пройдет в этом году с 23 сентября по 4 октября.

В Умани на иудейский Новый год ожидают до 40 тысяч паломников
Фото: Сергей Нужненко

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины начала подготовку в обеспечению безопасности в Умани в преиод празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана в сентябре-октябре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

2 сентября глава службы Николай Чечеткин встретился с делегацией Израиля во главе с послом страны Джоэлом Лионом. По данным ГосЧС, в конце сентября в Умани ожидаются до 40 тыс. паломников со всего мира. Празднование пройдет с 23 сентября по 4 октября, наиболее интенсивное перемещение паломников будет происходить через Киев, Одессу и Винницу.

"Особое внимание будет сосредоточено на организации безопасности паломников в городе Умань. Все мероприятия будут осуществляться в тесном взаимодействии с Национальной полицией Украины, местными органами власти, с организаторами мероприятия и консульством в городе Умани, а также представителями полиции Государства Израиль ", - подчеркнул Чечеткин.

Управление ГосЧС в Черкасской области подготовило план реагирования с учетом опыта предыдущих лет. Следить за пожарной и техногенной безопасностью будут 114 спасателей.

"Будут работать стационарные посты на пожарных автомобилях, передвижные пешие дозоры, водолазно-спасательный пост, а также прикрытия основных маршрутов прибытия паломников в Умань постами на специальных аварийно-спасательных автомобилях", - сказано в сообщении.

Напомним, в 2018 году Умань посетили более 28 тыс. паломников.

Ежегодно паломники собираются в Умани, поскольку здесь похоронен основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава. Все евреи, исповедующие хасидизм, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле Нахмана. Они также считают, что если они встретят новый год Рош ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет счастливым для них.

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