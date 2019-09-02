​В Украине прошел международный Фестиваль идей - рекордный по количеству стран и участников

Современный мир меняется, и если твоя компания не имеет социальной миссии, а работает только для получения прибыли, она просто теряет жизненную энергию, – заявил председатель совета директоров группы компаний «Эффективные инвестиции» Игорь Лиски во время панельной дискусcии, посвященной импакт-предпринимательству на Фестивале идей, который прошел в Одессе. Общей темой фестиваля в этом году была «Украина в контексте глобальных трендов».

Инициатор Фестиваля, соучредитель TIS и учредитель Impact Hub Odessa Егор Гребенников комментирует развитие фестиваля: «В 2013 году мы делали первый Social Camp Ukraine (в 2017-м он трансформировался в Фестиваль идей – ред.), который посетили 300 участников. В этом году их около 3000. В чем секрет? В том, что из мейнстрима и кучи информации мы выбрали такой контент, где много о коллективных смыслах и коллективном выживании».

Главная цель таких встреч, по его словам – получить живой контакт с трендовыми людьми в разных областях. Чтобы они могли зажечь своим примером и идеями тех, кто хочет меняться и менять страну к лучшему.

За 3 дня работы Фестиваля идей было проведено 100 бесплатных дискуссий и лекций, которые одновременно проходили на 6 локациях. «Мы пригласили 130 крутых спикеров из 10 стран, которые являются экспертам в своем деле, чтобы участники могли вдохновиться и открыть для себя новые горизонты. Это люди, которые делали общественно полезные проекты и являются лидерами мнений в своих сферах», - поделился меценат.

Социальное предпринимательство и импакт-инвестиции, традиционно, одни из ключевых тем обсуждения. Именно за таким бизнесом будущее человечества, подчеркивали спикеры. Ведь то, куда ты вкладываешь деньги сегодня, определяет то, как ты будешь жить завтра. А поддерживать проекты, которые помогают решать социальные проблемы или делают планету чище, могут и должны все граждане, для этого просто должны быть созданы соответствующие механизмы.

«У меня есть мечта, чтобы в каждом украинском банке любой гражданин мог купить акции проектов и компаний, которые имеют большое общественное влияние. Вот тогда мы будем говорить о том, что импакт-инвестинг состоялся в нашей стране», - подчеркнул Егор Гребенников.

«Наша основная задача - развернуть общество с позиций патернализма. Потому что многие думают, что кто-то должен прийти и сделать для них все. Нужно переходить на позицию активности – давайте подумаем, что мы сами можем сделать, своими руками. Посмотрим вокруг, с кем можно объединить усилия и начинаем двигаться от меньшего к большему по спирали», - заявил Юрий Филюк, руководитель проекта «Promprylad.Renovation».

Спикеры отметили, что время предпринимательства по принципу «деньги не пахнут» постепенно уходит в прошлое, это уже мировой тренд. Выбирая, на чем зарабатывать – создавать, например, сверхприбыльное казино или вкладывать деньги в проекты, которые спасают экологию - социально ответственный бизнес отдает предпочтение «зеленым» проектам.

Как рассказал Игорь Лиски, несколько лет назад их фирма инвестировала 5 млн евро в предприятие, производящее картонные упаковки для яиц. «Мне говорили тогда – ты что, сошел с ума? Да не будут украинцы платить больше за упаковку, даже на 2 копейки! А мы сейчас производим 30 млн картонных упаковок для яиц в месяц. Эти 30 млн упаковок заменили пластик. Когда мы заходили на этот рынок, было 4% яиц упаковано в картон, сейчас порядка 65%. А за 2-3 года мы дойдем до общеевропейского 95% в картоне. Как это померить? Я считаю, что океаны всего мира именно наша компания избавила от 300 млн пластиковых упаковок в месяц. То есть, как минимум 10 кв. км океана мы очистили», - отметил бизнесмен.

Именно такие примеры, по мнению организаторов фестиваля, наглядно демонстрируют, куда нужно двигаться бизнес-сообществу.