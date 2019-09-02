Полиция Киева задержала иностранца с огнестрельным оружием и взрывным устройством. Об том сообщило региональное управление полиции.

Патрульные полицейские остановили для проверки автомобиль. Во время проверки документов один из пассажиров авто открыл дверь и побежал. Патрульные бросились за ним, а водитель в это время скрылся на автомобиле с места происшествия.

В Киеве ввели план "Перехват", автомобиль через некоторое время остановили в Броварах. Во время осмотра авто и водителя никаких запрещенных предметов не обнаружили, а у пассажира авто в рюкзаке во время поверхностного осмотра патрульные обнаружили оружие и взрывчатку.

"У фигуранта изъяли предметы, внешне похожие на пистолет с 18 патронами к нему, два самодельных взрывных устройства с запалами, спрятанные в носках, балаклаву и мобильный телефон. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что это - 24-летний гражданин другого государства", - рассказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают происхождение запрещенных предметов, цель, с которой их хранил фигурант, и других лиц, причастных к совершению правонарушения.