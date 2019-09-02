Зеленский поздравил школьников с первым учебным днем

"Оценки – это хорошо, но не главное, поскольку у аттестата нет строки «порядочность и человечность".

Президент Владимир Зеленский поздравил всех школьников и учителей с первым учебным днем, а также дал первоклассникам несколько советов. Об этом президент написал у себя на фейсбуке.

«Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих:

- Никогда не думайте: «Это мне в жизни вообще не понадобится». Поверьте, я знаю, о чем говорю.

- Не списывайте. Будьте самостоятельными.

- Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали «домашку». Будьте личностями.

- Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле.

- Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.

- Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью», - написал Зеленский.

Президент также отметил, что оценки – это хорошо, но это не главное, поскольку у аттестата нет строки «порядочность и человечность».

Напомним, в этом году сын президента Зеленского, шестилетний Кирилл, стал первоклассником. Об этом сообщила в инстаграмме первая леди Елена Зеленская.