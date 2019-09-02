Сын Зеленского пошел в первый класс

Первая леди надеется, что ее дети полюбят школу и будут охотно учиться.

Сын президента Владимира Зеленского, шестилетний Кирилл, стал первоклассником.

Об этом сообщила в Instagram первая леди Елена Зеленская, отметив, что сегодня у их семьи - особенный день.

"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще - будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным. Кирилл не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений. Наши дети - поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание", - написала Елена Зеленская.

Первая леди надеется, что ее дети полюбят школу и будут охотно учиться, а затем "выберут профессию по зову сердца" и сделают много полезного для страны.

"Мы хотим гордиться нашими детьми - и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины", - добавила Зеленская.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В какой именно школе будет учиться Кирилл Зеленский - первая леди не уточнила. Дочь главы государства, 15-летняя Александра, ходит в элитную Новопечерскую школу, которая открылась в 2014 году на территории ЖК "Новопечерские Липки".