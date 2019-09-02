С 1 сентября заведение пополнили 300 новых учеников, в том числе - 20 девушек.

В Киевский военный лицей имени Богуна впервые в истории поступили на обучение девушки.

Об этом сообщается на сайте лицея.

На праздничной линейке начальник лицея, герой Украины генерал-майор Игорь Гордийчук, рассказал, что с 1 сентября заведение пополнили 300 новых учеников, в том числе - 20 девушек.

"Для наших юношей это своеобразный вызов, ведь девушки не уступают им ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины", - отметил он.

Напомним, в апреле 2016 года Министерство обороны назначило начальником Киевского военного лицея имени Ивана Богуна полковника Игоря Гордийчука, который командовал боями по взятию Саур-Могилы на Донбассе.