Утром на Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий

Всего за сутки произошло 15 обстрелов со стороны боевиков.

За сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"1 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было...", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, четырежды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник семь раз обстрелял позиции ООС. В частности, дважды неподалеку Луганска - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, дважды в районе Зайцево - из запрещенных Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского - из запрещенных Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, неподалеку ХУтора Свободного - применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие, вблизи Новотошковского - по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один военнослужащий погиб.

Напомним, 1 сентябоя в зоне ООС было зафиксировано девять обстрелов. Вечером, около 17:00, в районе населенного пункта Зайцево Северное боевики выпустили четыре мины калибра 82 мм, а в промежутке 17:20-18:00 в районе Новолуганское - 15 мин такого же калибра.