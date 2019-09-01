Боевики совершили 20 обстрелов на Донбассе в субботу, ранен военный

В субботу, 31 августа, боевики на Донбассе 20 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку Водяного, дважды около Павлополя, дважды вблизи Лебединского, один раз у Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи Зайцевого, дважды возле Луганского, около Майского, Новолуганского, Шумов, Троицкого.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Николаевки.

Напомним, вчера сообщалось, что украинский военный получил ранения, когда в районе населенного пункта Зайцево боевики запросили у украинской стороны режим тишины для того, чтобы забрать тела погибших, но открыли огонь.