Загорелся утеплитель на одном из домов.

В Киеве на улице Бережанской загорелся дом в недостроенном жилом комплексе. Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

"Серьезный пожар в Киеве на ул. Бережанская, 15. Горит 100 м.кв. утеплителя на строительстве ЖК Бережанский", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГосЧС. Причины возгорания пока неизвестны.

Обновление 17.45. На новостройке в Киеве на ул. Бережанской, 15 горело 200 кв. м. утеплителя фасада дома. Об этом сообщили в ГосЧС.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 12:07.

Через 12 минут пожар был локализован, в 12:22 - ликвидирован.

В результате пожара в доме было разбито несколько окон, люди не пострадали. Причина возгорания выясняется, отметили в ГосЧС.

Фото: https://censor.net.ua

Фото: https://censor.net.ua

Напомним, вчера в пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители. Полиция открыла уголовное дело.