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В Донецке установили памятник главарю "ДНР" Захарченко

Боевик погиб год назад при взрыве. 

В Донецке установили памятник главарю "ДНР" Александру Захарченко, который погиб при взрыве в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года. Об этом сообщает российский Интерфакс.

На открытии выступили главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник. На мероприятие приехали представители непризнанных Абхазии и Южной Осетии, а также делегаты из России.

Фото: https://twitter.com/Lana_mem

На памятнике написано: "Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец".

Фото: https://twitter.com/Lana_mem

Фото: https://twitter.com/Lana_mem

Напомним, что Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Он возглавлял российскую оккупационную администрацию в Донецкой области с 2014 года.

После этого его обязанности несколько дней исполнял Дмитрий Трапезников, а 7 сентября российскую оккупационную администрацию в Донецке возглавил Денис Пушилин.

Позже террорист "ДНР" Александр Ходаковский подтвердил подлинность пленок Службы безопасности Украины, из которых следует, что советник нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина договаривался с кем-то о свержении Александра Захарченко.

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