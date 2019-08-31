На Донбассе произошло 17 обстрелов: один военный погиб, еще один - ранен

Военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания.

В пятницу, 30 августа, боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", - сообщили в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку Водяного, вблизи Новотроицкого, Троицкого, Лебединского, Марьинки, Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганского, около Золотого-4, Майорского, Станицы Луганской, Новозвановки.

Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня: вблизи Водяного и Зайцевого.

Напомним, вчера сообщалось, что оккупанты на Донбассе усиливают боевую подготовку войск.