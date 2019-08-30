Украинских моряков отправят "сидеть" на родину, - росСМИ
Украинских моряков отправят "сидеть" на родину, - росСМИ
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных Россией пленных украинских моряков
СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных Россией пленных украинских моряков
​Всенощная «слуг»
​Всенощная «слуг»
В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)
В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
Заминку с обменом связали с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17
Заминку с обменом связали с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17
Гонтарева попала под машину
Гонтарева попала под машину
6 депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука
6 депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Военный комиссар Глухова попался на взятке в 3 тысячи долларов

Подполковниктребовал "вознаграждение" за содействие военнообязанному избежать призыва.

Военный комиссар Глухова попался на взятке в 3 тысячи долларов
Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Военная прокуратура Сумского гарнизона совместно с оперативниками Управления защиты экономики в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Сумской области разоблачили на взятке военного комиссара Глуховского объединенного городского военного комиссариата.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в фейсбуке.

30 августа подполковник задержан после получения 3 тысячи долларов США в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Вознаграждение" военком требовал и получил при содействии военнообязанному избежать призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и выдачу приписного удостоверения.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. После них фигуранту планируется сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 5 до 10 лет тюремного заключения. В суд готовится ходатайство об избрании военном комиссару меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура задержала за взятку в 200 тыс. грн начальника службы колеи и главного инженера службы колеи филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также