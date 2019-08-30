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Родственники военнопленных моряков без них возвращаются по домам

Им сказали, что процесс идет, но нужно немного подождать.

Родственники военнопленных моряков без них возвращаются по домам
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

Родственники украинских военнопленных моряков, которые прибыли в Киев исходя из информации, что моряков доставят сегодня в Украину, возвращаются по домам. Об этом сообщил отец пленного Василия Сороки Виктор, передает "Громадське".

По его словам, с родственниками моряков в Киеве пообщались лица, имеющие отношение к процессу обмена и сообщили, что процесс еще продолжается и, вероятно, будет решен в течение следующей недели.

«Родителям сказали, что процесс идет, но надо еще немного подождать. В ближайшее время нам перезвонят и скажут. Еще вопрос уперся в то, что президент должен помиловать тех, кто в наших тюрьмах сидят. Вот как будет информация на сайте президента, что их помиловали, то уже будет известно время. Тогда день, два», — отметил Сорока.

Напомним, в последнее время российские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией. 21 августа российские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что политзаключенные Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним. Сегодня также появилась информация, что Сенцова тоже перевезли в СИЗО Москвы. Адвокат режиссера эту информацию не подтвердил. Однако, мать Сенцова Людмила сообщила, что "Олег впервые за долгое время не позвонил ей", хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

28 августа руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского, обвиняемого в госизмене, выпустили из-под стражи под личное обязательство. Позже стало известно, что его освобождение состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского.

29 августа появилась информация, что в Кремле пока не готовы официально сообщать о процессе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом, но признали, что "контакты на эту тему осуществляются".

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