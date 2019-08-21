РосСМИ сообщили о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных

Пятеро граждан Украины, осужденные в Российской Федерации и доставленные в московский следственный изолятор "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылко на осведомленный источник.

"В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ", - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что "в настоящее время обсуждается формат этой процедуры".

Официального подтверждения этой информации не было. Но накануне правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве. По данным "Мемориала", 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

Напомним, ранее российский адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что не может найти место пребывания украинского политзаключенного активиста Владимира Балуха, которого ранее вывезли из российской колонии № 4 города Торжок Тверской области.