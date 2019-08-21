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ОБСЕ назвало последнее перемирие на Донбассе самым эффективным

Согласно данным ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской смерти.

ОБСЕ назвало последнее перемирие на Донбассе самым эффективным
Мартин Сайдик
Фото: EPA/UPG

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что считает самым эффективным последнее перемирие на Донбассе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - сказал Сайдик.

По его словам, спустя 30 дней объявления перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня стало значительно ниже, чем было ранее.

Согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы. "Хотя, к сожалению, один человек был ранен", - отметил Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ подчеркнул, что такие результаты доказывают важность принмаемых соглашений о перемирии.

Кроме того, на сегодняшнем заседании стороны обсудили подготовку к проведению ремонта моста у Станицы Луганской и согласовали дальнейшие. "Уже завтра стороны через меня обменяются письмами об окончании разминирования и готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений", - сказал Сайдик.

Напомним, пресс-секретарь представителя Украины по ТКГ Леонида Кучмы тоже отметила, что несмотря на потери, режим тишины имеет благоприятное воздействие на ситуацию безопасности в зоне ООС. По ее словам дальнейшее перемирие очень важно, поскольку скоро начинается новый учебный год.

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