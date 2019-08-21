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В четверг в Киеве до +26, без осадков

Нос=чью в столице +17…+19 градусов.

В четверг в Киеве до +26, без осадков
Фото: edinstvennaya.ua

В четверг, 22 августа,  в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с.  Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +21…+27 градусов, на Закарпатье +25…+30 градусов.

В Карпатах ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +28…+34 градуса, днем в Винницкой и Черкасской областях +25…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.

21 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

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