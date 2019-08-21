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​В Днепре водитель Jaguar протащил полицейского по асфальту и скрылся

37-летнего нарушителя задержали и доставили в отделение.

​В Днепре водитель Jaguar протащил полицейского по асфальту и скрылся
Фото: facebook.com/lutskpolice

Ночью в Днепре патрульные полицейские остановили водителя "Jaguar", который нарушил правила дорожного движения.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы. После совершения правонарушения водитель скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

В городе был введен оперативный план "перехват", в результате которого 37-летнего нарушителя задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции.

Водителя задержали  в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальное наказание - до трех лет тюрьмы.

Напомним, в прошлом году жительница Львова прокатила патрульного полкилометра на капоте. У полицейского диагностировали перелом руки, ушибы и ссадины.

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