Суд отменил залог для водителя, совершившего смертельное ДТП на проспекте Победы

Заседание по апелляции дважды не состоялось из-за неявки подозреваемого.

Апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на освобождение из-под стражи водителя, совершившего крупное ДТП на площади Победы в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Фейсбуке.

"Во вторник, 20 августа 2019, коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокуратуры Киева и отменила решение Шевченковского районного суда об определении залога как альтернативы содержанию под стражей для водителя Audi, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на площади Победы", - написала она.

Максимец напомнила, что заявление об апелляционном обжаловании данного решения в Киевский апелляционный суд было внесено 23 июля. Дважды заседание по апелляции не состоялось из-за неявки подозреваемого Алексея Сахарова.

Напомним, вечером 31 января водитель "Ауди" протаранил пять автомобилей на площади Победы в Киеве. Погибла женщина - водитель одного из автомобилей. Еще двое людей получили травмы.

Расследование показало, что Сахаров находился под действием наркотических средств.

В феврале суд арестовал Сахарова на два месяца под залог в размере 480 тыс. гривен.

25 июля судья Оксана Хардина сменила подозреваемому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.