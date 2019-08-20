Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер

Хто такий Амос Дов Сільвер та чому його складно назвати наркобароном у традиційному сенсі цього слова — на LB.ua

Три дні тому українці вперше почули ім’я Амоса Дов Сільвера — 35-річного засновника масштабної платформи для торгівлі канабісом Telegrass. Сільвер втік прямісінько з-під носа правохоронців у аеропорту Бориспіль , звідки його мали доправити в Ізраїль. Однак уже наступного дня СБУ повідомила, що Сільвера затримали повторно і тепер таки точно депортують.

Фото: Прокуратура Киева via Facebook Амос Дов Сильвер во время экстрадиции из Украины 18 августа

Звідки взявся Амос Дов Сільвер?

“Якщо держава вважає те, чим я займаюся, злочином, то напевно я є керівником злочинної організації. Але вони можуть звати мене як завгодно, хоч би Матір'ю Терезою”, — сказав Амос Дов Сільвер в інтерв’ю ізраїльській газеті Гаарец. Тоді видання опублікувало великий матеріал, присвячений платформі для торгівлі канабісом Telegrass та його засновнику — Сільверу, який сам себе називає активістом за легалізацію канабісу, а Telegrass ідеологічним проєктом.

Амос Дов Сільвер виріс у місті Цфат у родині ортодоксальних євреїв. Він навчався в Єрусалимі у єшиві — вищому релігійному навчальному закладі, де у тому числі здобувають звання раввина. У 15 років Сільвер покинув навчання, знайшов роботу і почав вживати канабіс, щоб, як він сам запевняє, стабілізувати власне життя. “Я ніколи цього не приховував, — розповідав Сільвер. — Навіть поки був в армії усі знали, що я курю травичку”.

Фото: prm.ua

На початку 2012 року Сільвера затримали за куріння канабісу за кермом. Після цього він провів п'ять днів у психіатричній лікарні. Того ж року ще дев'ять днів він пробув під домашнім арештом за вирощування маріхуани вдома.

Попри те, що канабіс в Ізраїлі дозволено застосовувати в медичних цілях, за продаж та зберігання "трави" для рекреаційного вжитку можна потрапити до в'язниці терміном до трьох років. Коли Сільвера вкотре затримали, цього разу за зберігання 150,8 грам канабісу та його продаж, він не заперечував скоєного. На суді це не зіграло йому на користь — він отримав дев’ять місяців позбавлення волі. Сільвер вийшов через сім.

У 2014 році Сільвер, разом з другом, організував акцію за повну легалізацію канабісу The Big Bong Night, участь у якій підтвердило близько п’яти тисяч людей. Організаторів затримала поліція за кілька днів до події, їм присудили домашній арешт. Попри це на акцію таки прийшло близько тисячі людей.

Фото: Avi Dishi / Flash90 Амос Дов Сільвер на лаві підсудних

Після останнього арешту у 2015 році Сільвер переїхав до США — він має ізраїльське та американське громадянство. Тривалий час Сільвер дозволяв іншим дилерам використовувати його сторінку у соцмережах у якості майданчика для продажу канабісу. Дилеру з вигаданим ім’ям було достатньо розмістити фото з товаром і позначити у дописі Сільвера. Однак у 2017 році кількість дилерів, які так робили, зросла до тридцяти. Тоді він вирішив створити окрему платформу в Telegram, яка згодом отримала назву Telegrass.

Як був влаштований Telegrass?

Telegrass з’явився навесні 2017 року і розпочав своє існування як звичайний канал, який розгалуджується на кілька окремих каналів. Ті, своєю чергою, посортовані за місцем перебування клієнта — спершу Telegrass працював лише з деякими регіонами Ізраїлю, а пізніше розширився до кількох країн. У межах такої групи дилери пропонують свою продукцію, де вказують вартість, кількість та район доставки. За вказаним контактом клієнт зв’язується з дилером в окремому чаті і вже протягом півгодини отримує своє замовлення прямісінько під двері.

Фото: dpchas.com.ua

Для верифікації особистості клієнта дилер може попросити селфі, фотографію посвідчення особи тощо. Це робиться задля того, аби відсіяти можливість потрапити до поліцейського під прикриттям, наприклад. Однак замовлення лишається анонімізованим, адже ім’я при цьому вказувати не треба. Розраховуватися готівкою також необов’язково — Telegrass впроваджував різні сервіси для оплати, у тому числі криптовалютою.

Перш ніж продавати щось у Telegrass, дилери також мусять пройти верифікацію — вони мають надіслати посвідчення своєї особи адміністраторам, які мають переконатися, що ця людина не є поліцейським. Після цього дилер може розмістити у Telegrass рекламу свого товару і почати роботу з клієнтом. Станом на 2018 рік, журналістка ізраїльської газети Гаарец стверджувала, що таким чином працювало близько 1300 дилерів. Державна прокуратура Ізраїлю каже про близько трьох тисяч дилерів на момент затримання Сільвера.

Робота мережі адміністраторів у Telegrass нагадує будь-яку звичайну корпорацію, скажімо, з виготовлення газованих напоїв. За рік після старту, в Telegrass налічувалося близько 70 адміністраторів і 10 керівників підрозділів. Потенційний адміністратор мав би заповнити анкету, більшість питань у якій стосувалося досвіду роботи саме з канабісом, наприклад, чи мала людина досвід вирощування або продажу тощо. Керівники відділів перевіряли людину, як при звичайному прийомі на роботу — дивилися анкети, слідкували за сторінками у соціальних мережах. Усі дані на "працівників" зберігалися на окремому захищеному сервері.

Окрім верифікації дилерів, адміністратори модерували також окремі чати, які були частиною Telegrass. Їх використовували клієнти, як дискусійні платформи на тему легалайзу, магазини їжі з канабісом тощо. Одним із завдань адміністраторів було, наприклад, фільтрувати повідомлення з негативним змістом або особистими образами користувачів.

Фото: calcalist.co.il Амос Дов Сильвер

Амос Дов Сільвер стверджував, що адміністратори працюють безкоштовно, як волонтери, а за функції посередників Telegrass не бере комісійні — все функціонує завдяки добровільним пожертвам. Однак за даними ізраїльського журналу Cannabis, від дилерів, які розміщували свої оголошення на платній основі, Telegrass отримував до 500 тисяч шекелів на місяц доходу (близько 140 тисяч доларів). Державна прокуратура Ізраїлю порахувала, що за останні два роки сума доходів мережі склала 8,3 мільйона доларів.

Сільвер ніколи не приховував, що заснував Telegrass та вважався ідейником руху за повну легалізацію канабісу. Однак в одному з інтерв'ю він стверджував, що діти від 13 років вже можуть бути дилерами його мережі, а також самі вживати канабіс. Його критикували за ці вислови, у тому числі прихильники легалайзу.

Що відбулося в Україні?

Операція з затримання Сільвера проводилася 12 березня в Україні поліцією Ізраїлю спільно з Головним управлінням боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Дружина Сильвера розповідала, що зі США його виманив агент, який прикинувся другом її чоловіка. Агент запросив Сільвера в Україну на весілля і купив квиток на літак. Насправді ж це була пастка. За офіційною версією правохоронців, Сільвера "затримали у Києві, куди він прибув для налагодження бізнес-зв'язків з представниками місцевих кримінальних кіл".

Правохоронці стверджують, що через Telegrass дилери продавали не лише канабіс, а і кокаїн, екстазі, LSD та MDMA. Приблизно в той же час проводилися арешти інших причетних до роботи Telegrass у США, Німеччині та Ізраїлі. Всього затримали 42 особи, у квітні ізраїльські прокурори направили до суду обвинувальні акти проти 27 осіб. Амоса Дов Сільвера звинувачують не лише в торгівлі та зберіганні наркотиків не для особистого вжитку, а і в залученні до наркотрафіку неповнолітніх, перешкоджанні правосуддю, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.

Фото: dpchas.com.ua

15 серпня Верховний Суд України постановив, що Сільвера мають депортувати з України і видати Ізраїлю. Передача мала відбутися того ж дня в аеропорту “Бориспіль”. Однак щось пішло не так — Сільвер втік під час проходження контролю в аеропорту. На відео з камер спостережень видно, як правохоронці навіть не намагаються йому перешкоджати.

Повторно Сільвера затримали 17 серпня в Умані. Проти співробітників СБУ, які відповідали за його депортацію провели службове розслідування, їх відсторонили від обов’язків. ГБР також затримала правохоронців, які допомагали Сільверу під час втечі. 18 серпня Сільвер вже був на лаві підсудних в Ізраїлі. У залі суду його зустрічали бурхливими аплодисментами стоячи. Сам Сільвер свідчень не давав. "Це порядна і совісна людина, — заявив адвокат Амоса Дов Сільвера в суді. — Він не мав жодної фінансової вигоди. Він хотів легалізації маріхуани і вільного доступу до неї для пацієнтів, які її потребують".

“Адвокат стверджує, що Сільвер не мав з роботи Telegrass жодного зиску, однак це не відповідає даним секретного документу, який мені передали, — сказав суддя Аміт Міхаліс. — Мовчання означає, що він не має наміру співпрацювати зі слідством, а тому дослідники його справи мають знаходити інші шляхи отримання інформації. Існує вірогідність, що підозри стосовно підозрюваного — виправдані”.

Суд обрав запобіжний захід Амосу Дов Сільверу — тримання під вартою протягом 12 днів.