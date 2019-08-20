Ученые обнаружили эффективность MDMA при лечении алкоголизма

В Великобритании ученые провели исследование, при котором обнаружили эффективность лечения алкоголизма с помощью небольших доз психотропного вещества MDMA (известное как экстази). Об этом сообщает The Guardian.

«Исследователи из Бристоля на юго-западе Великобритании, впервые изучили применение небольших доз MDMA при лечении алкоголизма и заявили о безопасности такой терапии», - сказано в сообщении.

Исследователи выяснили, что применение этого вещества в маленьких дозировках на пару с психотерапией является более эффективным, чем лечения алкогольной зависимости другими методами. Издание сообщает, что среди добровольцев практически не было рецидивов, также не наблюдалось вредного воздействия на психику или физическое состояние.

В тестировании метода лечения с помощью экстази учувствовало 11 добровольцев. Отмечается, что во время тестирования за их здоровьем наблюдали в течение 9 месяцев. За это время зависимость вернулась лишь одному человеку, пятеро стали трезвенниками, а остальные иногда выпивают, но не доходят до стадии алкоголизма.

Издание также отмечает, что при лечении алкоголизма традиционными методами часто происходят рецидивы: 89% зависимых от алкоголя возвращаются к нему в течение трех лет после избавления от зависимости. В частности, в Великобритании восемь из десяти алкоголиков не излечиваются окончательно.

Такие положительные результаты тестирования лечения с помощью экстази объясняют тем, что частые истоки алкоголизма – это психологические травмы и страхи. В сочетании с психотерапией MDMA помогает зависимым справиться с ними.

Напомним, в марте 2019 года петиция с требованием легализовать использование медицинского каннабиса набрала необходимые 25 тысяч подписей.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун также выступила за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Супрун отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

В мае более 100 депутатов зарегистрировали соответствующий законопроект, однако он еще ожидает своего рассмотрения.