В Институте рака открестились от "откатов", о которых заявила полиция

"Указанные факты нарушений должны быть обоснованными, объективными и достаточными для принятия кадровых решений".

В Киевском Институте рака заявили, что информация о вымогательстве взяток должностными лицами НИР и 15-20% "откатов" за победу в тендере от стоимости сделок является искаженной и не соответствует обстоятельствам уголовного производства.

Об этом говорится в заявлении на сайте Института.

"В связи с широкой оглаской информации об обысках в Национальном институте рака сообщаем следующее: да, действительно 16 августа 2019, на основании Постановления Голосеевского районного суда г. Киева от 08.01.2019 года, были проведены... обыски помещений Национального института рака в рамках открытого криминального производства относительно возможных злоупотреблений главным врачом, его заместителями, а также другими сотрудниками НИР во время закупок и распределения медпрепаратов для лечения онкобольных, приобретенных за счета государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация (директорат) и коллектив Национального института рака всячески способствует правоохранителям во время проведения следственных (процессуальных) действий, направленных на выявление и документирование противоправных действий преступников.

"В настоящее время продолжается служебная проверка уполномоченным по антикоррупционной деятельности НИР фактов возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц института и досудебное расследование, которое, как известно, имеет свою тайну. Указанные факты нарушений должны быть обоснованными, объективными и достаточными для принятия кадровых решений Администрацией учреждения, в строгом соответствии с нормами действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, что на днях в Киеве разоблачили группу врачей, причастных к коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан.