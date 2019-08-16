Врачей Института рака разоблачили на продаже бесплатных лекарств для онкобольных

В Киеве разоблачили группу врачей, причастных к коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан.

Об этом информирует департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, 16 августа правоохранители провели санкционированные обыски у служебных лиц Национального института рака МОЗ Украины.

"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды от граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака", - говорится в сообщении.

Суммы взяток за назначения и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тыс. до 70 тыс. гривен. Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15- 20% от общей стоимости заключенных сделок, сообщают в полиции.