Московский суд не удовлетворил апелляцию военнопленных моряков

Основания, по которым была избрана мера пресечения морякам – не изменились.

Московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы адвокатов шести украинских военнопленных моряков. Об этом сообщил на фейсбуке адвокат Николай Полозов.

Апелляция подавалась на защиту Михаила Власюка, Сергея Попова, Андрея Драча, Богдана Головаша, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко.

Отмечается, что по ходатайству прокурора заседание проходило в закрытом режиме, а всех пришедших поддержать военнопленных моряков выпроводили из зала суда.

«Стороной защиты было заявлено о необходимости выполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву о незамедлительном освобождении 24-х украинских военных моряков, о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву, а также о нарушениях норм международного гуманитарного права, в том числе ІІІ Женевской конвенции 1949 года «Об обращении с военнопленными», в части условий содержания военных моряков», - отметил Полозов.

Позиция следователя и прокурора заключалась в том, что основания, по которым была избрана мера пресечения морякам – не изменились и не отпали.

«Данная позиция полностью удовлетворила судью Задорожную З.А., которая оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения, а апелляционные жалобы защиты без удовлетворения», - добавил адвокат.

Напомним, 24 украинских моряка были захвачены в плен силами ВМС России 25 ноября прошлого года. 30 ноября украинцев вывезли в Москву. Россия игнорирует требования Украины и международного сообщества об их освобождении.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня украинский МИД получил ноту МИД РФ, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил. После этого президент Владимир Зеленский раскритиковал министра Павла Климкина за это решение.

24 июля стало известно, что ФСБ России завершила расследование в отношении военнопленных моряков и передала им материалы уголовного дела для ознакомления.

18 июня омбудсмен Людмила Денисова подписала ходатайство к следователю ФСБ России о принятии решения об избрании личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков.