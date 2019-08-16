Партнер Таруты по ИСД приговорен в России к девяти годам колонии

Московский суд приговорил генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима.

Как сообщает "Интерфакс", Мкртчана судили в закрытом режиме, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, являясь совладельцем и гендиректором ИСД, Мкртчан привлек несколько кредитов Внешэкономбанка для развития предприятий, входящих в союз, однако часть денег - более 1 млрд рублей - вывел на подконтрольный ему офшор, потратив впоследствии на свои проекты.

Напомним, в начале 2010 года группа российских инвесторов во главе с Александром Катуниным при участии Внешэкономбанка приобрели 50%+2 акции корпорации ИСД, которая переживала сложные времена из-за кризиса. Собственниками 49,99% акций ИСД остались Сергей Тарута и Олег Мкртчан. Сейчас доля Таруты арестована по иску ВТБ.

После Революции достоинства Мкртчан отказался от гражданства Украины, получив российское.

В начале 2018 года Мкртчана арестовали, вменив ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).