В России 6 человек отравились подсолнечным маслом, еще один умер

По предварительной информации, масло было изготовлено из семечек, обработанных крысиным ядом.

В российском городе Ульяновск из-за отравления самодельным подсолнечным маслом попали в больницу 7 человек, один из пострадавших умер. Об этом сообщают местные СМИ.

Пострадавшие - пятеро взрослых и двое детей - госпитализированы с различными кровотеченииями, один взрослый находится в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие имеют близкие родственные или служебные связи, также установлено, что они употребляли в пищу подсолнечное масло, купленного у одного и того же производителя. Предварительно сообщается, что масло могло быть отравлено неизвестным веществом вроде крысиного яда.

Напомним, в мае этого года в одной из российских школ с отравлением крысиным ядом были госпитализированы 13 детей. Школьники съели таблетки со вкусом шоколада, изготовленные как приманка для грызунов.