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​Тринадцать штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за ужесточения выдачи грин-карт

"Если вы богаты, вам рады, если бедны, то нет. Это противоречит американскому духу".

​Тринадцать штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за ужесточения выдачи грин-карт
Фото: EPA/UPG

Коалиция из 13 штатов США подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа. Они хотят заблокировать новое правило, которое может резко сократить легальную миграцию через отказ в выдаче виз малоимущим мигрантам.

Об этом пишет "Голос Америки".

Некоторые эксперты говорят, что легальная миграция может сократиться в два раза. Это может произойти, если сотням тысяч человек будут отказывать в визах или виде на жительство из-за низких доходов или если они будут получать помощь от государства в виде пособий, продовольственных талонов, государственного жилья или участия в программе медицинского обслуживания для малоимущих Medicaid.

"Администрация Трампа выступает с четким посланием: если вы богаты, вам рады, если бедны, то нет. Это правило противоречит американскому духу, направлено против иммигрантов и незаконно", - заявил генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.

Правило, обнародованное в понедельник и вступающее в силу 15 октября, расширяет понятие содержания за счет государства. Это позволит отказывать в визе заявителям, которые не удовлетворяют требованиям по доходу или получают помощь от государства.

Напомним, 12 августа администрация Трампа обнародовала указ, предполагающий ужесточение выдачи грин-карт мигрантам. Одно из правил обязывает эмигрантов быть финансово состоятельными обеспечить свою жизнь.

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